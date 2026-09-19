Завтра похолодание до +11 ночью и +21 днём

Завтра похолодает до +11 ночью, а днём будет до +21. Ждём перемен в погоде и ветра. Переходите за подробностями!Сегодня, 19 сентября, температура воздуха держится на отметке +15 градусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A ГЕРОФАРМ снижает ...
- EP ГЕРОФАРМ снижает ...
- ММ ГЕРОФАРМ испытал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым