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Царьград

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Келси Паркер родила дочь от мужа, младше ее на 7 лет

Келси Паркер родила дочь от мужа, младше ее на 7 лет

Келси Паркер, вдова Тома Паркера из The Wanted, объявила о рождении дочери от мужа Уилла Линдси, который младше ее на семь лет.

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