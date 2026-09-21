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Сын Александра Малинина общался с близнецами, но ни разу не видел сестру Киру. Почему дети певца росли в разных семьях

Сын Александра Малинина общался с близнецами, но ни разу не видел сестру Киру. Почему дети певца росли в разных семьях

У Александра Малинина четверо родных детей, но их детство сложилось совершенно по-разному. Старший сын Никита со временем сблизился с отцом и общался с младшими — Фролом и Устиньей.

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