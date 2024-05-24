Смешанные посадки: дачникам назвали лучшие сочетания овощей для богатого урожая

В оптимальном случае правильно подобранные растения-соседи могут даже взаимодействовать друг с другом на грядке, создавая своеобразный симбиоз, который защищает от вредителей и погодных условий, а также способствует увеличению урожайности .
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