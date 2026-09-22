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ИА Регнум

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Reuters: Иран готов открыть Ормузский пролив, если США снимут блокаду

Reuters: Иран готов открыть Ормузский пролив, если США снимут блокаду

Власти Ирана могут вновь открыть Ормузский пролив в течение семи дней, в том случае, если США выполнят условия, в частности ослабят военное давление и снимут блокаду с иранских портов.

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