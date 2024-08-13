Бывшая компания SsangYong полностью рассекретила кроссовер KGM Actyon[{"type":"text-block","attr":{},"content":"После череды шпионских снимков и анонсов в Южной Корее наконец-то официально дебютировал кроссовер KGM Actyon.
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