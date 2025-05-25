Украина не станет заключать мирное соглашение с РФ, так как она сама себе не принадлежит. Такое заявление в эфире YouTube-канала Glenn Diesen сделал бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Скотт Риттер.
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