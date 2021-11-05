Путин и Лукашенко утвердили новую военную доктрину и миграционную концепцию

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского краяПолитикаПутин и Лукашенко утвердили новую военную доктрину и миграционную концепциюВласти России и Белоруссии будут усиливать региональную группировку войск и планируют создать "шенген для двоих" .Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРуслан ТехажевИнтересно мне, а что, своего у нас объединения или опыта нет? Что мы всё как обезъяны, только и делаем, что копируем, притом не самое лучшее у иностранцев? Доколе мы будем позволять проводить над нами эксперименты нас, как великую империю унижающие?Комментировать
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