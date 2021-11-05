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Путин и Лукашенко утвердили новую военную доктрину и миграционную концепцию

Путин и Лукашенко утвердили новую военную доктрину и миграционную концепцию

Власти России и Белоруссии будут усиливать региональную группировку войск и планируют создать "шенген для двоих" .

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Руслан Техажев
Интересно мне, а что, своего у нас объединения или опыта нет? Что мы всё как обезъяны, только и делаем, что копируем, притом не самое лучшее у иностранцев? Доколе мы будем позволять проводить над нами эксперименты нас, как великую империю унижающие?

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