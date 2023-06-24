Google и Amazon хотят инвестировать в Индию десятки миллиардов долларов

Американские компании Google и Amazon после встречи их глав с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявили о готовности инвестировать в страну 10 млрд и 15 млрд долларов соответственно, сообщает информационное агентство Press Trust of India (PTI).
Американские компании Google и Amazon после встречи их глав с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявили о готовности инвестировать в страну 10 млрд и 15 млрд долларов соответственно, сообщает информационное агентство Press Trust of India (PTI).
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