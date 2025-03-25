США и Россия начали новый раунд переговоров в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 24 марта /Синьхуа/ -- Делегации США и России приступили в понедельник к новому раунду переговоров в Саудовской Аравии, в ходе которого обсуждалось урегулирование украинского кризиса и соглашение о прекращении огня в Черном море.