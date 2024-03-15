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Индия прекратила покупать российскую премиальную нефть

Индия прекратила покупать российскую премиальную нефть

«Ъ»: Индия два месяца не покупает нефть российского премиального сорта ВСТО Индия, являющаяся крупнейшим импортером морских партий российской нефти, уже два месяца не приобретает сырье премиального сорта ВСТО, который отгружается из порта Козьмино.

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