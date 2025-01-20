Путина назвали уместным гостем на инаугурации Трампа

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что президент России Владимир Путин был бы более уместным гостем на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа по сравнению с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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