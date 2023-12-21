Украинская власть любит мертвых «хероев»: Гарнизон ВСУ в Клещеевке оказался в окружении по команде сверху

«Непобедимый» генерал Сырский приказал своим солдатам стать мишенью для русской артиллерии Александр Ситников На фото: президент Украины Владимир Зеленский (в центре) и командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский (Фото: AP/TASS) После занятия на северо-западной окраине Клещеевки господствующей высоты 215.