Трамп: Украине придётся уступить России часть территории ради мира

Вот гоблин пиндоский,не понимает,что Укропия как страна должна исчезнуть с поверхности Земли,а упёртые укро-бандерлоги пусть валят в Канаду или США,если успеют.

Александр Салтановский

Вот кто угодно может поспособствовать достижению мира между укРуиной и Россией, только не пиндосы с западом, это абсолютно исключено, для чего тогда они всё это затевали?!