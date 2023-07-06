СССР-Россия

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Трамп: Украине придётся уступить России часть территории ради мира

Трамп: Украине придётся уступить России часть территории ради мира

   Украине, возможно, придётся уступить часть своей территории России, чтобы остановить боевые действия, предположил бывший президент США Дональд Трамп в телефонном интервью агентству Reuters.

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Комментарии
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Федор Родников
Вот гоблин пиндоский,не понимает,что Укропия как страна должна исчезнуть с поверхности Земли,а упёртые укро-бандерлоги пусть валят в Канаду или США,если успеют.
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17 час.
Александр Салтановский
Вот кто угодно может поспособствовать достижению мира между укРуиной и Россией, только не пиндосы с западом, это абсолютно исключено, для чего тогда они всё это затевали?!
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12 час.
Сергей Сычев
&quot;Украине, возможно, придётся уступить часть своей территории&quot;... при сохранении недружественного режина в хохляндии? Об этом Трамп ни чего не сказал! явно что-то замыслил!
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11 час.

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