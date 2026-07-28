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Царьград

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Документальный фильм "20 тонн" о ветеране СВО вышел в онлайне

Документальный фильм "20 тонн" о ветеране СВО вышел в онлайне

Документальная короткометражная лента "20 тонн" стала доступна для онлайн-просмотра. Генеральным продюсером проекта выступил депутат Саратовской областной Думы, президент медиахолдинга "Ветеранские вести", ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин.

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