Документальный фильм "20 тонн" о ветеране СВО вышел в онлайне

Документальная короткометражная лента "20 тонн" стала доступна для онлайн-просмотра. Генеральным продюсером проекта выступил депутат Саратовской областной Думы, президент медиахолдинга "Ветеранские вести", ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин.
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