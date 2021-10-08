Иорданский мансаф

На переднем плане не чеснок, а орехи :) Черт меня дернул залезть в комментарии к Андрею на его канале «Деревенские записки», где старина Дядя Сул дразнился волшебным эффектом курта в традиционном иорданском блюде, которое называется «мансаф».
На переднем плане не чеснок, а орехи :) Черт меня дернул залезть в комментарии к Андрею на его канале «Деревенские записки», где старина Дядя Сул дразнился волшебным эффектом курта в традиционном иорданском блюде, которое называется «мансаф».
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