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  • Виктор Коряцкий
    Круглозернистый-самый вкусный.Иорданский мансаф
  • Любовь Ивановна
    Полный список ингредиентов: Баранина, круглозерный рис, курт, жирный йогурт без добавок, кефир, кукурузный крахмал, ...Иорданский мансаф
  • Наталья Персидская
    "Весь список ингредиентов опубликован в первом комментарии под рецептом..."??????????)))))))))))))))) Как всегда)))))...Иорданский мансаф

Иорданский мансаф

Иорданский мансаф

На переднем плане не чеснок, а орехи :) Черт меня дернул залезть в комментарии к Андрею на его канале «Деревенские записки», где старина Дядя Сул дразнился волшебным эффектом курта в традиционном иорданском блюде, которое называется «мансаф».

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Наталья Персидская
"Весь список ингредиентов опубликован в первом комментарии под рецептом..."??????????)))))))))))))))) Как всегда))))))))))
Любовь Ивановна
Полный список ингредиентов: Баранина, круглозерный рис, курт, жирный йогурт без добавок, кефир, кукурузный крахмал, куркума, шафран, кардамон, лавровый лист, душистый перец, топленое масло, миндаль, кедровые орехи, лаваш, вода.
Виктор Коряцкий
Круглозернистый-самый вкусный.

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