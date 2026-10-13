Благодаря бдительности челнинцев полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

В отдел полиции «Центральный» УМВД России по г. Набережные Челны поступило сообщение от администрации одного из развлекательных комплексов, расположенных на улице Курбанова.
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