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Благодаря бдительности челнинцев полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

В отдел полиции «Центральный» УМВД России по г. Набережные Челны поступило сообщение от администрации одного из развлекательных комплексов, расположенных на улице Курбанова.

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