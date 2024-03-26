Финэксперт о деле «Ман Сити»: «Не могу представить, что «горожане» проиграют и вылетят из АПЛ. Они могут сойтись на снятии 20 очков, и клуб при этом все равно попадет в ЛЧ»

«Продолжать разбирательства для АПЛ может стать слишком рискованно с финансовой точки зрения. Если ужать список из 115 обвинений, то там будет от 30 до 35 действительно серьезных эпизодов, связанных с перерасходом средств.
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