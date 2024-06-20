Кеннеди-младший призвал США к переговорам по Украине "прямо сейчас"

США должны перейти к мирным переговорам с Россией по Украине "прямо сейчас". Об этом заявил независимый кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).
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