В Забайкальском крае впервые приняли закон об охране воздуха

Законодательное собрание Забайкальского края приняла закон об охране атмосферного воздуха.В тексте закона сказано, что забайкальцы имеют право на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии.
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