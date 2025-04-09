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15 лет назад под Смоленском разбился самолет президента Польши. Как пьяный генерал сгубил 96 человек и почему в этом винят Россию?

15 лет назад под Смоленском разбился самолет президента Польши. Как пьяный генерал сгубил 96 человек и почему в этом винят Россию?

15 лет назад, 10 апреля 2010 года, под Смоленском разбился борт №1 Республики Польша — авиакатастрофа унесла жизни 96 человек, в том числе польского президента Леха Качиньского и его супруги Марии, а также 88 высокопоставленных чиновников Польши.

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