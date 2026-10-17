👕 Оверсайз одежда скрывает лишний вес у подростков и мешает вовремя заметить проблему Мода на одежду оверсайз и движение бодипозитив мешают своевременной диагностике ожирения у подростков, рассказала главный внештатный детский специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Крыма Валентина Дивинская.
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