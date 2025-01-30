Деньги налогоплательщиков США тратились на майдан в Грузии — Кобахидзе

Новая администрация США фактически подтвердила, что деньги американских налогоплательщиков тратились на организацию «цветной революции» в Грузии и во всем мире, 30 января заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам.
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