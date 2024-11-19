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Alldaily

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Басков со скандалом покинул сцену в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Басков со скандалом покинул сцену в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Фониатр Лев Рудин вновь оказался в центре внимания общественности: сначала он вступил в конфликт с Сергеем Лазаревым из-за того, что тот нажал на его кнопку, а теперь выясняет отношения с Николаем Басковым.

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