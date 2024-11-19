Басков со скандалом покинул сцену в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Фониатр Лев Рудин вновь оказался в центре внимания общественности: сначала он вступил в конфликт с Сергеем Лазаревым из-за того, что тот нажал на его кнопку, а теперь выясняет отношения с Николаем Басковым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии