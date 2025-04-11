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Превентивные меры: в России предложили отмечать людей с судимостью на сайтах знакомств

Превентивные меры: в России предложили отмечать людей с судимостью на сайтах знакомств

В Госдуме озвучили необычное предложение с целью обеспечения безопасности граждан. Депутаты от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Ярослав Самылин рассматривают возможность введения обязательной отметки на сайтах знакомств у людей, имеющих непогашенную судимость по разным статьям УК РФ.

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