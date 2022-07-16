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Анаис Бескон: «Мой контракт с армией рассчитан на пять лет, а потом я, вероятно, буду в Канаде»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в смешанной эстафете Анаис Бескон рассказала, чем занимается после завершения карьеры.

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