Закон и Порядок

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Для операции на Украине привлекли высотные перехватчики МиГ-31БМ

Для операции на Украине привлекли высотные перехватчики МиГ-31БМ

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины планомерно развивается. При этом для дальнейшего выполнения поставленных перед войсками задач были привлечены сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ ВКС РФ.

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