Эксперт по аэроразведке предрекла Киеву проблемы из-за прорывных дронов РФ

Российские инженеры разрабатывают новейшие дроны, которые могут принести Киеву большие проблемы. Такое заявление 18 января сделала директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в ходе беседы с журналисткой Натальей Мосейчук на ее YoutTube-канале.