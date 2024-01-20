Эксперт по аэроразведке предрекла Киеву проблемы из-за прорывных дронов РФ

Российские инженеры разрабатывают новейшие дроны, которые могут принести Киеву большие проблемы. Такое заявление 18 января сделала директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в ходе беседы с журналисткой Натальей Мосейчук на ее YoutTube-канале.
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