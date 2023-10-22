Ямальцам стали доступны различные виды онкоскрининга

В больницах Ямала делают пациентам онкоскрининг. Главный внештатный онколог округа, врач высшей квалификационной категории Елена Куликова рассказала, кому его можно проводить, а кому такой вид диагностики не подойдет.
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