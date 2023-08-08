Турецкое зерно взрывоопасно и детонирует... Собственно, всё, что вам надо знать о зерновой сделке

И Иван Одного Петрова хватило бы. Но ноги (в смысле шутки) врозь,- зернопыль действительно взрывоопасна. И в этот раз "пыль" вспомнила знаменитое: не рой кому-то могилу. Кстати, вместе с пылью, в 13 из 18 силосах, пропало вроде 60 тысяч тонн уккро зерна. Вот не отпускали бы матёрых "смотрителей" преждевременно, они бы и пыль сдували своевременно. А то вот отпустили, а про пыль забыли... не подумали. А подумали б, и пыль сдувать было бы кому. А что изшо будет? Не в Брюселе ли сплошной голод? Иван Ше.

СА Сергей Андросов По ходу Эрдогаша зерно толкнул налево, а элеваторы рванул, всё равно ржавые были.