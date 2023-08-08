Взрыв зерновой пыли в турецком порту Дериндже повредил 13 из 16 элеваторов (с) власти провинции Пыль значит.
Турецкое зерно взрывоопасно и детонирует... Собственно, всё, что вам надо знать о зерновой сделке
Комментарии
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И
Иван
Одного Петрова хватило бы. Но ноги (в смысле шутки) врозь,- зернопыль действительно взрывоопасна. И в этот раз "пыль" вспомнила знаменитое: не рой кому-то могилу. Кстати, вместе с пылью, в 13 из 18 силосах, пропало вроде 60 тысяч тонн уккро зерна. Вот не отпускали бы матёрых "смотрителей" преждевременно, они бы и пыль сдували своевременно. А то вот отпустили, а про пыль забыли... не подумали. А подумали б, и пыль сдувать было бы кому. А что изшо будет? Не в Брюселе ли сплошной голод? Иван Ше.
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2 час.
СА
Сергей Андросов
По ходу Эрдогаша зерно толкнул налево, а элеваторы рванул, всё равно ржавые были.
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2 час.
L
Lyudmila
Так следом за пылью зерновой, взорвалась "пыль" химическая. На западе Турции взорвался химический завод. Судьба как говорится не тетка, знает кому бумеранг возвращать. Эрдоган долго судьбу испытывал, вначале в Сирии, потом ему предупреждение прилетело в виде землетрясения, потом зерно, потом следом химия. Что то будет ещё если "заклятый друг" Эрдоган не одумается и не возьмется за ум? Интриги и гадости со столькими смертями никогда не бывают без последствий. А у него столько крови на руках, что отмыться до самой смерти не получится.
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8 мин.
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