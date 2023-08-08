ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 502 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lyudmila
    Так следом за пылью зерновой, взорвалась "пыль" химическая. На западе Турции взорвался химический завод. Судьба как г...Турецкое зерно вз...
  • Роман Романов
    Что ж вы сдулись, барышня? Где праведный напор, где гнев справедливости?Россия снимает с ...
  • Василий Топчий
    Где жил в СССР?08/08/08

Турецкое зерно взрывоопасно и детонирует... Собственно, всё, что вам надо знать о зерновой сделке

Турецкое зерно взрывоопасно и детонирует... Собственно, всё, что вам надо знать о зерновой сделке

Взрыв зерновой пыли в турецком порту Дериндже повредил 13 из 16 элеваторов (с) власти провинции Пыль значит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Иван
Одного Петрова хватило бы. Но ноги (в смысле шутки) врозь,- зернопыль действительно взрывоопасна. И в этот раз  &quot;пыль&quot; вспомнила знаменитое: не рой кому-то могилу. Кстати, вместе с пылью, в 13 из 18 силосах, пропало вроде 60 тысяч тонн уккро зерна. Вот не отпускали бы матёрых &quot;смотрителей&quot; преждевременно, они бы и пыль сдували своевременно. А то вот отпустили, а про пыль забыли... не подумали. А подумали б, и пыль сдувать было бы кому. А что изшо будет? Не в Брюселе ли сплошной голод?                                             Иван Ше.
Ответить
2 час.
СА
Сергей Андросов
По ходу Эрдогаша зерно толкнул налево, а элеваторы рванул, всё равно ржавые были.
Ответить
2 час.
L
Lyudmila
Так следом за пылью зерновой, взорвалась &quot;пыль&quot; химическая. На западе Турции взорвался химический завод. Судьба как говорится не тетка, знает кому бумеранг возвращать. Эрдоган долго судьбу испытывал, вначале в Сирии, потом ему предупреждение прилетело в виде землетрясения, потом зерно, потом следом химия. Что то будет ещё если &quot;заклятый друг&quot; Эрдоган не одумается и не возьмется за ум? Интриги и гадости со столькими смертями никогда не бывают без последствий. А у него столько крови на руках, что отмыться до самой смерти не получится.
Ответить
8 мин.

Картина дня

наверх