Космический грузовик Cygnus готов к первому полёту на ракете Falcon 9 — в неё пришл...

Космический грузовик Cygnus готов к первому полёту на ракете Falcon 9 — в неё пришлось добавить гигадверьГрузовой космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman впервые будет запущен с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 к Международной космической станции.
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