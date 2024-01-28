Космический грузовик Cygnus готов к первому полёту на ракете Falcon 9 — в неё пришл...

Космический грузовик Cygnus готов к первому полёту на ракете Falcon 9 — в неё пришлось добавить гигадверьГрузовой космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman впервые будет запущен с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 к Международной космической станции.