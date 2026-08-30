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Газета.ру

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Диетолог Зеленкова-Захарчук: дети могут начать заедать стресс из-за родителей

Диетолог Зеленкова-Захарчук: дети могут начать заедать стресс из-за родителей

Дети могут перенимать от родителей привычку справляться со стрессом с помощью еды, что при закреплении такого поведения способно привести к серьезным психологическим проблемам.

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