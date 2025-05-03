Тане Махута: древний властелин леса

Его высота — более 51 метра, а обхват ствола превышает 13 метров. Тане Махута — самый большой представитель сохранившихся деревьев каури в Новой Зеландии, древний гигант, чей возраст оценивают от 1250 до 2500 лет.
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