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Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил доложить о нарушении прав несовершеннолетних в Ставропольском крае

Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил доложить о нарушении прав несовершеннолетних в Ставропольском крае

В средствах массовой информации появилась информация о том, что в городе Кисловодск Ставропольского края отчим избивал несовершеннолетних пасынков и всячески издевался над ними.

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