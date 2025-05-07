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Как долго будет закрыт центр Астрахани 9 мая?

Как долго будет закрыт центр Астрахани 9 мая?

Администрация города опубликовала подробное ограничение движения с полным списком улиц. В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проезд будет закрыт: - с 23:59 8 мая до 22:00 9 мая на участке автомобильной дороги по пр-ту Губернатора Анатолия Гужвина от ул.

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