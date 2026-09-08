«Торпедо» обменяло Соколова в минское «Динамо» на денежную компенсацию

« Торпедо » объявило о переходе нападающего Егора Соколова в минское « Динамо ». Взамен нижегородский клуб получил за 26-летнего игрока денежную компенсацию.
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