Театр абсурда
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Театр абсурда

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История избившего сотрудника ДПС Алиева получила неожиданный финал

История избившего сотрудника ДПС Алиева получила неожиданный финал

Началась эта история ещё весной и на тот момент наделала много шума, но как и большинство происшествий с течением времени была забыта под ворохом других эпизодов, а ведь вспомнить есть о чем! Санкт-Петербург Началась эта история с классической ситуации на дороге, когда один водитель пытался всех обмануть и влезть в полосу черт знает откуда, а второй просто продолжал движение в своей полосе и посмел не уступить место в ряду иностранному специалисту.

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Андрей
В Питере у Беглова азерботы неприкосновенны.
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