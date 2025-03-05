Что за птица пеликан и как она выглядит

Птица пеликан Описание и фото Где обитает Чем питается Интересные факты Птица пеликан Фото: gergosz/Shutterstock/FOTODOM Отличительной чертой пеликанов считается огромный клюв, который внизу дополняется большим кожаным мешком Семейство: пеликановые.
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