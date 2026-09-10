Российские ученые разрабатывают генетический тест для оценки процессов старения

Метод строится на измерении активности генов в образцах крови и направлен не на абстрактный "возраст", а на выявление конкретных уязвимых звеньев Создаваемый ПЦР-тест, анализирующий молекулы РНК из клеток венозной крови, будет оценивать активность генов, связанных с ключевыми процессами старения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Нет совести". Во...
- "Нет совести". Во...
- Никита Михалков п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым