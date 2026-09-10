Российские ученые разрабатывают генетический тест для оценки процессов старения

Метод строится на измерении активности генов в образцах крови и направлен не на абстрактный "возраст", а на выявление конкретных уязвимых звеньев Создаваемый ПЦР-тест, анализирующий молекулы РНК из клеток венозной крови, будет оценивать активность генов, связанных с ключевыми процессами старения.