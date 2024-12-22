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Балтийский Синдикат

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Как правильно составить и контролировать бюджет для бизнеса

Бюджетирование — это искусство, которое требует внимательности и стратегического мышления. Успешные владельцы бизнеса понимают, что управлять финансами — это вовсе не преследовать цифры, а работать с факторами, которые влияют на их рост и стабильность.

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