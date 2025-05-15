В Татарстане соседи спасли от смерти пожилую хозяйку загоревшегося дома

В деревне Савино Верхнеуслонского района соседи проявили смелость и спасли жизнь 62-летней женщине. В ГУ МЧС России по РТ сообщили, что на улице Дорожной загорелся одноэтажный бревенчатый дом с хозяйственными постройками.
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