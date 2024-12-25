В Литве бывшие возлюбленные судятся за право опекать собаку

В Литве бывшие партнеры борются за право опеки над собакой породы кане-корсо. Об этом пишет Delfi. Автор иска по имени Дайнюс просит суд разрешить ему выгуливать собаку, которую его экс-возлюбленная после расставания оставила себе, хотя бы несколько раз в неделю.
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