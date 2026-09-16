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Несекретные материалы

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Враг опубликовал кадры удара дронов по дому, в котором погиб комбриг Антон Грунис

Враг опубликовал кадры удара дронов по дому, в котором погиб комбриг Антон Грунис

Ресурсы Сил беспилотных систем ВСУ опубликовали кадры удара дронов-камикадзе по дому, в котором находился командир 4-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Антон Грунис.

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