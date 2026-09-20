В Домодедово после атаки БПЛА повреждены жилые дома, автомобили и хозпостройки

В подмосковном Домодедово после террористической атаки украинских беспилотников повреждены жилые дома, автомобили и хозпостройки, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталёва.
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