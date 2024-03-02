РИА: Самодельное взрывное устройство нашли на днище машины при въезде в Крым

Самодельное взрывное устройство (СВУ), созданное из компонентов иностранного производства, было обнаружено на днище автомобиля, который пытался въехать на территорию Крыма с севера на пункте пропуска «Джанкой».
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