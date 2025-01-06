Создание новых бригад ВСУ не нашло поддержки в США

Формирование новых бригад Вооруженных сил Украины в условиях огромных сложностей с мобилизацией было названо странным решением военным аналитиком Майклом Кофманом 6 января на его странице в социальной сети X.
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