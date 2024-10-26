Центробанк снова поднял ключевую ставку и сразу до 21%, пытаясь затормозить инфляцию. Однако эксперт уверен, что пока не будут задействованы другие рычаги влияния на экономику, мы получим только новый виток роста цен и падение производства.
ЦБ поднял ключевую ставку. Профессор МГУ прогнозирует: "Есть дефицит, цены будут расти"
Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
К чему ведет повышение ставки ? Цены на товары и услуги "подрастут", что приведет к растущему уровню инфляции и падению курса рубля. Кому это выгодно ? Видимо, экспортерам и бюджету, который будет закрывать "социальные обязательства" существенно обесцененным рублем, при этом, получая налоги от экспортеров по повышенной ставке, т.к. рост доллара для экспортеров означает рост номинального количества рублей от них. Это и есть "манёвр" ЦБ, позволяющий Кремлю хоть как-то скомпенсировать затраты на СВО.
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17 час.
Ингерман Ланская
ну, куда деваться... что ни слесарь, то Виликый Иканамизд!!!
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16 час.
Ингерман Ланская
действительно!! вот всунул бы путин в цб Юрий Зубрин , УХ как бы всё там заработало-задребежжало, все бы финансы и ставки в цб спустил и поднял, дебит с кредитом раз и на всегда связал и зацементировал!!!!!
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16 час.
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