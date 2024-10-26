ЦБ поднял ключевую ставку. Профессор МГУ прогнозирует: "Есть дефицит, цены будут расти"

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Василий Васильев

К чему ведет повышение ставки ? Цены на товары и услуги "подрастут", что приведет к растущему уровню инфляции и падению курса рубля. Кому это выгодно ? Видимо, экспортерам и бюджету, который будет закрывать "социальные обязательства" существенно обесцененным рублем, при этом, получая налоги от экспортеров по повышенной ставке, т.к. рост доллара для экспортеров означает рост номинального количества рублей от них. Это и есть "манёвр" ЦБ, позволяющий Кремлю хоть как-то скомпенсировать затраты на СВО.