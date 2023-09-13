ФОТО: ANSA/MASSIMO PERCOSSI/GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ В моих руках снова оказался эксклюзив: друг, впечатлениям которого я полностью доверяю, в августе съездил в ФРГ, где был по семейным делам в ноябре прошлого года, заехав на этот раз заодно и в Италию.
ЗАМЕТКИ РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА: ГЕРМАНИЯ ПЕРЕБОЛЕЛА, В ИТАЛИИ УКРАИНОБЕСИЕ
Комментарии
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Natalija Osminina
"Германия, разумеется, не рухнет из-за разрыва с Россией, она вообще никуда не денется. Но постепенно станет другой: страной затянутых поясов и достаточно суровой жизни".-что значит "не рухнет"? После каждой Мировой войны Германия распадалась. Сейчас идет Третья Мировая. Можно возразить, что ведет её не Германия, но зато весь Коллективный Запад, в который входит Германия. Поэтому будет повержена не только Германия, но и ВЕСЬ Запад. Германии суждено распасться. И дело даже не в экономике, а в том, что есть интересанты, которые этого добиваются- США и Лондон.
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12 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Куда ж она распалась после 1 мировой ? На 1000 кусков наверно. После 2 мировой поделили на сферы влияния. Она сама распалась что-ли? Сейчас Британии надо думать чтобы самой не развалится на 3-4 осколка. Германия не развалится. Её можно только расчленить насильно. Ненадолго. США валить надо, и тогда европейские страны ещё могут возродится. Без либерды.
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6 час.
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