ЗАМЕТКИ РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА: ГЕРМАНИЯ ПЕРЕБОЛЕЛА, В ИТАЛИИ УКРАИНОБЕСИЕ

Natalija Osminina

"Германия, разумеется, не рухнет из-за разрыва с Россией, она вообще никуда не денется. Но постепенно станет другой: страной затянутых поясов и достаточно суровой жизни".-что значит "не рухнет"? После каждой Мировой войны Германия распадалась. Сейчас идет Третья Мировая. Можно возразить, что ведет её не Германия, но зато весь Коллективный Запад, в который входит Германия. Поэтому будет повержена не только Германия, но и ВЕСЬ Запад. Германии суждено распасться. И дело даже не в экономике, а в том, что есть интересанты, которые этого добиваются- США и Лондон.