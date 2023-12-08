Министр иностранных дел КНР встретился со своим коллегой из Камбоджи

Пекин, 7 декабря /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в четверг провел встречу с заместителем премьер-министра, главой МИД Камбоджи Сок Ченда Софеа, который прибыл в Китай для участия в 8-й встрече министров иностранных дел по вопросам сотрудничества в бассейне Ланьцанцзян-Меконг.