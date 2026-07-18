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Роман Ротенберг: «Важно правильно рассказывать истории спортсменов, чтобы пример влиял на молодежь. Герой – не тот, кто побеждает любой ценой, а тот, у кого есть характер»

Главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг принял участие в сессии «Герой вне пьедестала: как спорт формирует человека будущего» в рамках «Российской креативной недели».

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